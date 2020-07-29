جازان والهطولات.. أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى 9 مساء والتنبيه "متقدم"

الأرصاد: في حالة مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب).

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.