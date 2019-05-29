هذه حصيلة 6871 زيارة تفتيشية للتجارة في مكة والمدينة

على المحال ومحطات الوقود ومتاجر الذهب والمجوهرات

نفّذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار أكثر من 6871 زيارة تفتيشية على المحال التجارية، ومحطات الوقود، ومتاجر الذهب والمجوهرات، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية لها، كشفت عن التزام 92% من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

وحررت الفرق الرقابية 485 مخالفة فورية فقط على المنشآت المخالفة، وذلك ضمن خطط وبرامج العمل الموسمية للوزارة والخاصة بموسم العمرة والزيارة منذ مطلع شهر رمضان المبارك.

وأظهرت الجولات التفقدية التي شارك فيها عدد من الفرق الرقابية النسائية جودة ووفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمحال الواقعة في المنطقتين المركزيتين للحرمين والمحال الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين وفي مواقيت الإحرام.

ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تكثف الوزارة جولاتها الرقابية على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة والمنطقتين المركزيتين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، التي تستهدف متابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحالّ التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تزداد تزامناً مع زيادة أعداد المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم "1900"، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.