تحالف هادي العامري يعترف: "الحشد الشعبي" حوّل العراق إلى جزء من إيران

"جابر" أشار إلى أن أملاك لقادة المليشيا في طهران وسوريا

اعترف النائب في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" فاضل جابر، اليوم الأحد، بأن مليشيا الحشد الشعبي حوّلت العراق إلى جزء من إيران، وفقاً لما أورده موقع "شبكة أخبار العراق".

واعتبر "جابر" أن تلويح الإدارة الأمريكية بمعاقبة قيادات في الحشد الشعبي غير مؤثر؛ لأن هذه القيادات لا تمتلك مصالح في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما توجد أموالهم وعقاراتهم في العراق وإيران وسوريا.

وزعم أن واشنطن تسعى إلى استغلال أي فرصة لاستهداف الحشد الشعبي.

ويدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات إضافية على تسعة قيادات في مليشيا الحشد الشعبي؛ لضلوعها في قتل المتظاهرين.

وتحالف "الفتح" ائتلاف يضم 17 مليشيا موالية لإيران، ويقوده هادي العامري، وهو من أشد قادة المليشيات ولاءً لإيران، وقد حارب إلى جانبها ضد بلاده في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.