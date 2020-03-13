المهنا لـ"سبق": تعييني مستشارًا في لجنة الحكام شائعة

كشف عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام السابقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، علاقته الحالية بلجنة الحكام.

وشدَّد المهنا في حديث لـ"سبق" على عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن تعيينه مستشارًا لرئيس اللجنة الحالية "فرناندو تريساكو".

وأشار المهنا إلى أنه لا تربطه أي علاقة باللجنة الحالية، وقال: "كل ما أُثير بخصوص هذا الموضوع مجرد شائعة".

عمر المهنا لجنة الحكام الاتحاد السعودي لكرة القدم

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 08:20 PM

المهنا لـ"سبق": تعييني مستشارًا في لجنة الحكام شائعة

عبدالعزيز السلمي

جدة

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كشف عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام السابقة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، علاقته الحالية بلجنة الحكام.

وشدَّد المهنا في حديث لـ"سبق" على عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن تعيينه مستشارًا لرئيس اللجنة الحالية "فرناندو تريساكو".

وأشار المهنا إلى أنه لا تربطه أي علاقة باللجنة الحالية، وقال: "كل ما أُثير بخصوص هذا الموضوع مجرد شائعة".

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