أمانة الأحساء تطرح 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية

تتضمّن 38 نشاطاً تجارياً و8 مواقع للأنشطة المالية

طرحت أمانة الأحساء 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص" خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتتضمّن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.

وأوضحت أمانة الأحساء أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.

أمانة الأحساء

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30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 03:16 PM

تتضمّن 38 نشاطاً تجارياً و8 مواقع للأنشطة المالية

أمانة الأحساء تطرح 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الأحساء

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طرحت أمانة الأحساء 50 فرصة استثمارية تنموية وخدمية عبر منصة الاستثمار البلدي "فرص" خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتتضمّن الفرص الاستثمارية 38 نشاطاً تجارياً، و8 مواقع للأنشطة المالية، وأنشطة أخرى للمركبات، والرياضة والترفيه، والصناعة، والخدمات العامة.

وأوضحت أمانة الأحساء أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ومراكز تجارية، وأكاديمية رياضية، وسوق تجاري، ومركز الفحص الدوري للمركبات، و8 مواقع لصرافات آلية، ومحلات وأكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم، ومحلات تجارية، ومختبر قائم بمقر الأمانة.

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