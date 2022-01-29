"خبير طقس": أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر".. اليوم

جازان أجواء معتدلة.. وغيوم على الرياض والشرقية وشمال المملكة

قال خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أجواء باردة على معظم المملكة، وباردة جداً بالشمالية، وانخفضت درجة الحرارة فجر اليوم السبت بمعظم المناطق، عدا مكة المكرّمة تميل للبرودة، وجازان أجواء معتدلة.

وسُجّلت أقل درجات الحرارة في طريف والقريات "صفر"، وجازان (24) والرياض (9) مئوية، وغيوم على شمالي الرياض والشرقية وشمال المملكة.