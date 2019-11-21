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"كيسنجر": واشنطن لا تملك إطارًا للتعامل مع بكين كقوة عسكرية

وزير خارجية أمريكي سابق يحذر من اندلاع حرب بين بلاده والصين

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حذر وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، اليوم (الخميس) من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يتحول إلى حرب فعلية بين البلدين العملاقين الواقعين على المحيط الهادئ.



وفي مؤتمر نظّمته مجموعة وسائل الإعلام بلومبرغ في بكين، وأعرب "كيسنجر" عن قلقه من المواجهة التجارية الجارية بين واشنطن وبكين منذ العام الماضي، التي تتمثل بتبادل فرض رسوم تجارية على وارداتهما.



وقال "كيسنجر": "إذا تركنا النزاع يتصاعد، فقد تكون النتيجة أسوأ مما حدث في أوروبا في القرن العشرين، مع الوضع في الاعتبار أن الحرب العالمية الأولى اندلعت نتيجة أزمة صغيرة نسبيًّا بينما الأسلحة أقوى بكثير اليوم".



وأضاف: "إذا واصل الطرفان النظر إلى كل قضية في العالم على أنها نزاع بينهما، فقد يكون ذلك خطيرًا على البشرية".



ولفت وزير الخارجية السابق إلى أن واشنطن لا تملك إطارًا للتعامل مع بكين كقوة عسكرية.



و"كيسنجر" (96 عامًا) وزير الخارجية في عهد الرئيس ريتشادر نيكسون، يعد مهندس التقارب التاريخي بين واشنطن وبكين في سبعينيات القرن الماضي.