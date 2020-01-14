خدعة ذكية من "إنستجرام" تكشف لك من يحتفظ بصورك "سراً"

يمكن من خلال "خدعة ذكية" على موقع التواصل المصور "إنستجرام" معرفة خطوات بسيطة يمكن من خلالها معرفة من يحتفظ "سراً" بصورك الخاصة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريراً حول تلك الخدعة الذكية، التي يمكن من خلالها معرفة من يحتفظ بصور الشخص على حسابه الشخصي أو حاسبه الشخصي.

ويمكن من خلال تلك الوسيلة معرفة مثلاً "أي الصور المفضلة أو التي يتم تحميلها على هاتفك أو جهازك"، وأي الصور الأكثر شيوعاً بين الأصدقاء والمتابعين.

وتظهر في كل مرة الصورة التي يتم حفظها بملف لحفظ الصورة، تظهر في ملف خاص به، حتى تقوم أنت بحذف الصورة، أو يقوم هو بإزالتها من خزانة الصور الخاصة به.

ويرفض تطبيق "إنستجرام"، الذي تمتلكه شركة "فيسبوك"، الكشف عن أي بيانات حول الصور المحفوظة للمستخدمين.

وكشف التقرير عن "خدعة ذكية" يمكنها الكشف عن عدد المرات، التي يمكن من خلالها حفظ كل صورة فيها.

وتكمن تلك الخدعة في تنفيذ الإجراءات التالية:

- بدل حساب "إنستجرام" من "حساب شخصي" إلى "حساب أعمال".

- انتقل إلى الإعدادات الخاصة بالحساب لتفعيل خدمات "حساب الأعمال".

- سيطالبك "إنستجرام" بالربط بين الحساب وحساب "أعمال" مماثل على "فيسبوك".

- اختر فئة الملف الشخصي، مثل اختيار "الصحة أو الجمال" أو مدونة شخصية.

- أضف بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وعنوانك الشخصي. لا تحتاج إلى ملء جميع هذه الحقول، عليك إكمال واحد منها فقط.

- هذا كل شيء، فقد أصبح لديك ملف خاص بنشاطك التجاري، ويمكن إعادته مرة أخرى إلى صفحة شخصية في أي وقت.

- بمجرد تفعيل حساب "الأعمال"، يمكنك النقر على أي صورة، ستعرف عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ صورة.