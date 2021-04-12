منسوبو هيئة الأمر بالمعروف بنجران يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قدمها فريق طبي متميز وسط التزام بالإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية

بدأ فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، وذلك في مقر اللقاحات بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات بمدينة نجران.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وقدم اللقاح فريق طبي متميز وسط التزام بالإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية.

هيئة الأمر بالمعروف نجران

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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 03:53 PM

قدمها فريق طبي متميز وسط التزام بالإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية

منسوبو هيئة الأمر بالمعروف بنجران يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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بدأ فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، وذلك في مقر اللقاحات بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات بمدينة نجران.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وقدم اللقاح فريق طبي متميز وسط التزام بالإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية.

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هيئة الأمر بالمعروف نجران

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