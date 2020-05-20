إيداع ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شوال

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك: تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأردف: المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2.104.892.627 ريال، حيث تم إيداع 1.449.311.004 ريال للمعاشات الأساسية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 196.709.856 ريالا، و104.910.267 لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 353.961.500 ريال بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.