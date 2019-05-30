"الجبير" يستقبل وزيرة الخارجية الإندونيسية ويبحثان جدول أعمال القمة الإسلامية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات بجدة وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.


حضر الاستقبال المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.

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30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 12:12 AM

"الجبير" يستقبل وزيرة الخارجية الإندونيسية ويبحثان جدول أعمال القمة الإسلامية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات بجدة وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.


حضر الاستقبال المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.

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