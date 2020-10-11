أمريكا أصيبت بخيبة أمل من استعراض كوريا الشمالية لصواريخها العابرة للقارات

مسؤول أشار إلى تمسك واشنطن برؤية المفاوضات

عبر مسؤول أميركي اليوم (الأحد) عن خيبة أمله؛ بعدما عرضت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، في وقت لا تزال المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول البرنامج النووي الكوري الشمالي متوقفة.

وقال المسؤول: "من المخيب للآمال أن نرى كوريا الشمالية تواصل منح الأولوية لبرنامجها المحظور للصواريخ النووية والبالستية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن الولايات المتحدة لا تزال تسير وفق الرؤية، التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما في عام 2018، في سنغافورة وتدعو كوريا الشمالية إلى الانخراط في مفاوضات معمقة وطويلة من أجل التوصل إلى نزع تام للسلاح النووي.

وكُشف عن الصاروخ البالستي العابر للقارات أمس خلال عرض عسكري كبير.

وعرض الصاروخ البالستي العابر للقارات في ساحة كيم إيل سونغ (جد الزعيم الحالي) في بيونغ يانغ في عرض ليلي غير مسبوق.