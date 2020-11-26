كوريا الجنوبية تُدين الاعتداء الحوثي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أعربت عن قلقها العميق وإدانتها لأي عمل يُعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية للخطر

أدانت كوريا الجنوبية، اليوم، اعتداء المليشيا الحوثية على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق أورده المتحدث باسمها، عن قلقها العميق فيما يتعلق بالاعتداء الذي شنّته المليشيا الحوثية على محطة لشركة أرامكو؛ معبّرة عن إدانتها لأي عمل يعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.