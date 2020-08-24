الأكاديمية المالية تستضيف اختبارات معهد التأمين البريطاني

لرفع مستوى الاحترافية لدى الممارسين وتنمية القطاع بالمملكة

أعلنت الأكاديمية المالية استضافة اختبارات المعهد المعتمد للتأمين في بريطانيا "CII" بمراكز الاختبارات التابعة للأكاديمية في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها؛ حيث بدأ باستضافة 12 اختبارًا مهنيًّا لمعهد "CII"، التي تعتبر من أهم اختباراتهم المهنية الدولية والأكثر طلبًا في المملكة وحول العالم، وسيساعد ذلك في رفع مستوى الاحترافية لدى الممارسين، الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية ونمو قطاع التأمين في المملكة.

وذكر المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان، أنه استمرارًا لدور الأكاديمية في مجال تطوير الاختبارات المهنية لرفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين؛ فقد استضيفت الاختبارات المهنية؛ وذلك لمواكبة أهم التطورات التنظيمية والممارسات المهنية والمنتجات في صناعة التأمين بالمملكة.

وتأتي استضافة اختبارات معهد "CII" كواحدة من تلك الاختبارات التي ستكون حصرية في المملكة؛ حيث يمكن للمختبرين الدخول على موقع الأكاديمية المالية والتسجيل لهذه الاختبارات المهنية.

وأوضح "آل خمسان" أن الأكاديمية المالية ستقوم -اتساقًا مع دورها- بتقديم الدورات التدريبية الإعدادية لهذه الاختبارات المهنية؛ وذلك من خلال التعاقد مع أفضل المعاهد العالمية لتهيئة المختبرين لهذه الاختبارات المهنية.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للمعهد المعتمد للتأمين "CII" شين فيشر، أن تقديم اختبارات معهد "CII" في الأكاديمية المالية؛ سينعكس إيجابًا على قطاع التأمين في المملكة ومع مرور الوقت فإن كل مَن يعمل في هذا القطاع سيكون مؤهلًا للمعايير الدولية؛ حيث سيساعد ذلك في رفع مستوى الاحترافية لدى جميع المشاركين؛ الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية ونمو قطاع التأمين في المملكة.

وتتولى الأكاديمية المالية -بالتنسيق مع الجهات الرقابية في المملكة- معادلة الاختبارات المهنية المحلية بنظيراتها الدولية؛ حيث تتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في إنتاج وتصميم اختبارات ومؤهلات مهنية متخصصة في قطاع الخدمات المالية بمختلف المجالات؛ كالقطاع المصرفي، وقطاع التمويل، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال.