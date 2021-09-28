وفاة مواطن دهساً في قرية "الجرادية" بمحافظة صامطة

مطالبات باتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار الحادث

لقي مسن حتفه دهساً ظهر اليوم من قبل فتاة تقود مركبة في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة، عند قطعه الطريق الدولي للجانب الآخر.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق " "تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧) عند الساعة ١٢٫٩ ظهر اليوم الثلاثاء، بلاغ حادث دهس في الجرادية التابعة لمحافظة صامطة بالقرب من مجمع المدارس".

وأضاف "على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها الموقع والكشف على الحالة تبين تعرض الحالة لإصابات متعددة وحالته حرجة، وقدم له المسعفون الإجراءات الطبية اللازمة ونقل إلى مستشفى صامطة لتلقي العلاج.

الجدير بالذكر أن الطريق شهد عدة حالات دهس خلال الأعوام الماضية، ويعتبر شريان المحافظات والقرى الجنوبية بمنطقة جازان ويشهد كثافة مرور عالية.

وطالب أهالي القرية إيجاد حلول عاجلة لوضع الطريق بوضع سياج في الجزيرة الوسطية تمنع قطع الطريق بسبب كثرة مرور المركبات الكبيرة والصغيرة من وإلى المحافظات والقرى جنوب محافظة صامطة وإلزام العابرين بعدم قطع الطريق والصعود إلى جسر المشاة الموجود في الموقع إلى الجانب الآخر.