العراق يسجّل 901 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات و1547 حالة شفاء

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 594442 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 12808 حالات، فيما تم تسجيل 1547 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 536348 حالة.