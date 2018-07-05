فهد بن سلطان يقلد قائد قوة أمن المنشآت بتبوك رتبة لواء

ويثمن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية كافة

قلّد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، علي بن نافع العنزي، رتبته الجديدة "لواء".

وهنأ الأمير فهد، اللواءالعنزي، متمنيًا له التوفيق، ومثمنًا الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية كافة.

وأعرب اللواء علي العنزي، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.