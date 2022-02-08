اليابان تسجل عجزاً تجارياً بـ 8ر370 مليار ين

بعد تحقيق فائض بـ 3ر897 مليار ين في نوفمبر الماضي

سجّلت اليابان عجزاً تجارياً في ديسمبر الماضي بقيمة 8ر370 مليار ين (21ر3 مليار دولار)، وهو ما جاء مخالفاً للتوقعات بعد تحقيق فائض بـ 3ر897 مليار ين في نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، نمو الصادرات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 7ر18% سنوياً إلى 797ر7 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 8ر44% سنوياً إلى 115ر8 تريليون ين؛ لتسجل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 7ر318 مليار ين.

وسجل ميزان الحساب المالي عجزاً بقيمة 7ر34 مليار ين، في حين سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزاً بقيمة 4ر58 مليار ين.