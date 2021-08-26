أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران

تتمثل في مراكز رياضية ومجمعات أسواق وأجنحة فندقية ومجمع بوليفارد

طرحت أمانة الشرقية، اليوم، مجموعة من الفرص الاستثمارية في مخطط أجيال أرامكو بالظهران، تتمثل في مراكز رياضية ومجمعات أسواق متنوعة وأجنحة فندقية ومجمع بوليفارد.

وقالت الأمانة: الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية الهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مفهوم جودة الحياة.

ودعت الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص" أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.