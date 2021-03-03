تمهيدًا لتعديل مرتقب.. وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالتهم

التغيير الأول لتشكيلة "الخصاونة"

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم، اليوم (الأربعاء)، تمهيداً لتعديل وزاري مرتقب الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية.

وبيّنت القناة أن هذا التعديل يعد الأول لحكومة بشر الخصاونة، بعد أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل الحكومة، خلفًا لحكومة عمر الرزاز.

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03 مارس 2021 - 19 رجب 1442 06:16 PM

التغيير الأول لتشكيلة "الخصاونة"

تمهيدًا لتعديل مرتقب.. وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالتهم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم، اليوم (الأربعاء)، تمهيداً لتعديل وزاري مرتقب الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية.

وبيّنت القناة أن هذا التعديل يعد الأول لحكومة بشر الخصاونة، بعد أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل الحكومة، خلفًا لحكومة عمر الرزاز.

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