"آل لدنة" لرتبة عقيد بشرطة عسير

قلّد مدير شرطة منطقة عسير، اللواء عبدالعزيز صالح المغلوث، مدير شعبة شؤون الضباط، العقيد خالد سعد بن لدنة، رتبته الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد.

فيما عبّر العقيد (آل لدنة) عن بالغ سعادته بهذه الترقية وهذه الثقة الغالية التي ستكون حافزًا له لبذل الجهد من أجل خدمة هذا الوطن.