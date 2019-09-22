"الأرصاد": تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة على 6 مناطق

غيوم على جنوب المملكة وغربها تتخللها سحب رعدية ممطرة في المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على جنوب المملكة وغربها تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.