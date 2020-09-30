ليبيا: 511 حالة إصابة جديدة بكورونا و11وفاة إضافية

تماثل 459 للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل 459 مصابًا للشفاء، في حين توفي 11 آخرون.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 34 ألفًا و525 حالة: 14 ألفًا و613 نشطة، و19 ألفًا و361 متعافيًا، بينما توفي 551 آخرون، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.