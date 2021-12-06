"أنا عربية"...إطلالة جديدة للموضة العربية بموسم الرياض

معرض متخصص في إبراز أجمل وأرقى التصاميم للمرأة

تشهد "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021م، إطلاق معرض "أنا عربية" في الـ 10 من ديسمبر الجاري بمشاركة مصممات عربيات عالميات، وهو معرض متخصص في إبراز أجمل وأرقى التصاميم للمرأة العربية، حيث يعد الحدث الأضخم للإبداع في العالم العربي، والأكبر الذي يجمع المبدعات تحت سقف واحد.

وتشارك في المعرض نحو 250 مصممةً، وهو يقدم للزائرات تجارب فريدة ترضي شغفهن وتلاقي تطلعاتهن، ويوفر للمهتمات بعالم التصميم والموضة فرص الالتقاء بنظيراتهن من داخل المملكة وخارجها، لتطوير تجاربهن واكتساب مزيد من الخبرات في مجال التصاميم، مما يعزز مبدأ التنوع والشمولية في المعارض والفعاليات التي يقدمها موسم الرياض 2021.

ويجمع معرض "أنا عربية"، الذي يقام على مساحة 16 ألف م2، بين الفخامة والفن والإبداع، وهو متخصص في أصول الموضة والأزياء، ويندرج ضمن الفعاليات ذات الجماهيرية العالية التي ينظمها الموسم.

كما يتيح معرض "أنا عربية" لسيدات الأعمال والمصممات تسويق منتجاتهن والمشاركة بها، التي تشمل: الإكسسوارات، والأحذية، والحقائب، والتحف، والعطور، والمجوهرات، التي تمنح الزوار حياةً راقيةً، حيث يخلق المعرض بيئةً تفاعليةً تضم مجموعةً من النساء العربيات، يقدمن فيه عصارة تجاربهن وخلاصة إنتاجهن المتعلق بعالم الموضة والأزياء ومستحضرات التجميل، ضمن أسواق جديدة تدعم نمو الأعمال التي ابتكرها موسم الرياض 2021.