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وزير الصحة يعلن عن تراجع الوفيات إلى 2.2 %

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

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أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم عن ارتفاع نسبة تعافي مرضى "كورونا" إلى 87%، فيما سجلت الوفيات نسبة 2.2 %.

وأرجع الوزير العراقي ارتفاع نسبة التعافي وتراجع أعداد الوَفَيَات إلى الإجراءات التي اتبعتها وزارته مؤخرًا ,ومنها تحسين البنى الطبية التحتية، وتوفير الأدوية اللازمة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي.