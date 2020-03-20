مطار الدوادمي ينفذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

الكشف على القادمين وتوزيع الكمامات والقفافيز وتقديم النصائح الطبية

قام مطار الدوادمي بتنفيذ جملة من الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها المملكة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير مطار الدوادمي فيصل الرويس، أن إدارة المطار نفذت عدة تدابير وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ من أجل سلامة المسافرين، وذلك بالتعاون مع مستشفى محافظة الدوادمي العام؛ حيث قامت الفرق الطبية بالكشف على القادمين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية وتقديم النصائح الطبية والإجابة عن الاستفسارات الطبية، إضافة إلى تعقيم وتطهير جميع مرافق المطار بشكل مستمر؛ ومنها الأرضيات والكونترات وأجهزة الخدمة الذاتية والمقاعد والأسطح والعربات والرافعة الطبية والسلالم والممرات والعفش.



ودعا الرويس المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات، متمنياً السلامة للجميع.