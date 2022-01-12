بعد شراء عقده من كروز آزول المكسيكي .."النصر" يتعاقد مع الأوروغوياني "جوناثان"

أعلن نادي النصر - رسميًا - في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب ( الدولي) الأوروغوياني جوناثان روديجيز، لدعم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة " الميركاتو الشتوي" .

وقال النادي العاصمي ، من خلال تغريدة له من خلال حسابه في " تويتر" : "أتمت إدارة نادي ⁧النصر إجراءات التعاقد مع النجم الأوروغوياني الدولي جوناثان رودريجيز بعد شراء عقده من نادي كروز آزول المكسيكي ويصل اللاعب إلى الرياض اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى الفريق".