الجوع يضغط على بطون الأتراك.. أرقام تشير إلى معادلة الفقر والنفقات!

تأثير الأزمة الاقتصادية يلقي بظلاله فيما تزيد تأثيرات الجائحة من المأساة

كشفت دراسة أجراها اتحاد نقابات العمال التركي، عن تأثير الأزمة الاقتصادية في تركيا التي فاقمها جائحة كورونا بشكل بالغ على الأسر منخفضة الدخل.

وكشفت دراسة "حد الجوع وحد الفقر في تركيا" عن بلوغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة 2719 ليرة.





كما كشفت عن بلوغ حجم النفقات الشهرية الضرورية الأخرى التي تتضمن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8856 ليرة خلال شهر فبراير هذا العام.

ووفق جريدة زمان التركية وفي هذا الإطار، سجلت معدلات تضخم مستلزمات المطبخ، التي تعكس الحد الأدنى للجوع، زيادة شهرية بنحو 2.5 في المئة وزيادة سنوية بنحو 20.4 في المئة.

هذا وارتفع حد الجوع بنحو 67 ليرة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 462 ليرة مقارنة بشهر فبراير من عام 2020، بينما ارتفع حد الفقر بنحو 218 مقارنة بالشهر السابق وبنحو 1503 مقارنة بشهر فبراير من عام 2020.