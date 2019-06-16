"التحالف" يدمّر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس

شنّ سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية للميليشيات في صعدة

دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء.