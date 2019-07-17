رسميًا ..هارون كمارا اتحاديًا لخمسة مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مساء أمس عن التوقيع مع مهاجم نادي القادسية هارون كمارا بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد منافسة مع نادي الهلال.

وأكدت مصادر أن عرض الاتحاد للصفقة التي وصفها الرياضيون بالأفضل محليًا، فاق عرض نادي الهلال بمليون ريال مع مزايا إضافية للاعب عبارة عن ثلاثة ملايين ريال بالإضافة إلى فيلا سكنية وسيارة من نوع فاخر.

