"غرفة الرياض" تحذّر من التجاوب مع اتصالات تطالب بأموال الرسوم والضرائب

قالت: جميع التعاملات تتم عبر المنافذ الرقمية الرسمية ولا تحويلات تتم عبر الهاتف

حذّرت "غرفة الرياض" من التجاوب مع الاتصالات الهاتفية لبعض المجهولين المُدّعين انتماءهم للغرفة للمطالبة بتحويل أموال تحت ذريعة الرسوم والضرائب.

وقالت الغرفة في تغريدة على حسابها بتويتر: إن جميع تعاملاتها تتم عبر منافذها الرقمية الرسمية ولا يتطلب تحويل أي مبالغ مالية عبر الاتصال الهاتفي.

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07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 11:12 AM

قالت: جميع التعاملات تتم عبر المنافذ الرقمية الرسمية ولا تحويلات تتم عبر الهاتف

"غرفة الرياض" تحذّر من التجاوب مع اتصالات تطالب بأموال الرسوم والضرائب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّرت "غرفة الرياض" من التجاوب مع الاتصالات الهاتفية لبعض المجهولين المُدّعين انتماءهم للغرفة للمطالبة بتحويل أموال تحت ذريعة الرسوم والضرائب.

وقالت الغرفة في تغريدة على حسابها بتويتر: إن جميع تعاملاتها تتم عبر منافذها الرقمية الرسمية ولا يتطلب تحويل أي مبالغ مالية عبر الاتصال الهاتفي.

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