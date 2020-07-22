‫"الصحة" تُطلق دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

نشرت "الصحة"، عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية، دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19.

تضمن الدليل تعريفاً بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي (تأكد الإصابة / الاشتباه في الإصابة)، حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل مَن تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

كما تطرق الدليل إلى أعراض كورونا ونصح بالتوجه مباشرةً إلى عيادات تطمن الأقرب إليك عند ظهور أي أعراض.

وذكر الدليل أن 80% من الأشخاص المصابين بكورونا تكون أعراضهم بسيطة أو دون أعراض ويمكن -بإذن الله- تعافيهم في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.

واشتمل الدليل على موضوعات عدة من أبرزها: "ما العزل المنزلي؟/ ماذا عليك عمله خلال هذه الفترة؟/ شروط العزل/ متى تبدأ فترة العزل أو الحجر المنزلي؟ ومتى تنتهي؟/ العناية الشخصية في العزل المنزلي وغيرها.

وأورد الدليل جملة من النصائح للمصابين خلال الحجر المنزلي، ومنها: "الالتزام بالهدوء والاستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى استخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية استخدام أدوات بلاستيكية؛ إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي، وكذلك ارتداء الكمامة عند تسلُّم أي أغراض من أيّ شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأيّ معقم".

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط: https://covid19awareness.sa/archives/9997