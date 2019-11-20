الجامعة العربية تدين تسليم إيران السفارة اليمنية للحوثيين

"أبو الغيط" شدد على انتهاك سلوكها للمواثيق الدولية

أدانت الجامعة العربية، اليوم (الأربعاء)، تسليم إيران مقر سفارة اليمن في طهران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة.

وشدد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان؛ على أن ما أقدمت عليه إيران يُعد خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة قرار 2216.

واستنكر "أبو الغيط" اعتراف إيران الرسمي بتمثيل ميليشيا الحوثية لديها، وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران، والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

