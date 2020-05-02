مصر.. الحبس لمواطن انتحل صفة "النائب العام" للاحتيال وسلب ثروة الغير

أمر النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية وانتحاله صفة النائب العام.

وشرع المتهم في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية، عن طريق انتحاله صفة غير صحيحة، واصطناعه حسابًا خاصًّا بموقع للتواصل الاجتماعي نسبه زورًا إلى شخص طبيعي، واستخدمه في أمر يسيء إلى من نسب إليه (النائب العام).