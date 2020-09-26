ستزيد برودة الليل وتنكسر الحرارة.. "الزعاق": غداً يتساوى طول الليل مع النهار

قال: ستشرق الشمس وتغرب في موعدها نفسه وفي قادم الأيام يزيد الليل والنهار يقصر

قال الفلكي الدكتور خالد الزعاق؛ أن غداً الأحد سيشهد تساوي طول الليل مع النهار، حيث تكون حصة كل منهما 12 ساعة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستشرق الشمس وتغرب في موعدها نفسه، وفي قادم الأيام يبدأ الليل يزيد والنهار يقصر لمدة 90 يوماً.

وأضاف "الزعاق": ستزيد برودة الليل وتنكسر حدة الحرارة النهارية بالتدريج، ثم بعد 90 يوماً نعيش شدة الشتاء القارس.