كلية الاتصالات بالرياض تُكَرّم المتفوقين علميًّا

من بينهم 7 من "فئة الصم وضعاف السمع"

كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، الخريجين المتفوقين علميًّا، الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440- 1441هـ.

جاء ذلك بالمدرج الجديد بمنى 15 بالكلية، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب والمدربين.

وقال وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي: هذا التكريم من أجمل اللحظات والأوقات بالكلية؛ لأننا نكرّم نُخبة من أبنائنا الذين رفعوا رؤوسنا جميعًا على مستوى المملكة.

من جانبه، هنّأ عميد الكلية، المتدربين على تفوقهم العلمي وتحقيقهم المراكز المتقدمة خلال فترة تدريبهم بالكلية؛ منوهًا باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين، من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجّعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.

وكرّم عميدُ الكلية المتفوقين الذين بلغ عددهم 15 متفوقًا؛ من بينهم سبعة من قسم التربية الخاصة "فئة الصم وضعاف السمع"، وهم: عبدالعزيز محمد مجرشي، ويوسف عبدالعزيز الغريميل، وسالم أحمد سالم بالحتر، وعبدالعزيز عواد السهلي، وماجد عوض الجوفي، وبندر سعد الحمود، ورائد صالح الوهيبي، وريان حسين القرشي، وسعود عبيد السهيمي، وعمار ياسر المحرج، ومجاهد علي الحكمي، ومشاري علي عيفان، وعبدالمجيد محمد عبدالسلام، وعبدالله دماك الشهري، ومحمد أحمد مخاوي".

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قدّمت للمتفوقين شهادات تفوّق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميًّا؛ في الوقت الذي مَنَحَتهم الكلية فيه شهادة شكر وتقدير ودروعًا لتفوقهم.