الرائد يواصل تحضيراته للنصر.. والإدارة تطرح تذاكر اللقاء

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد تدريباته مساء الإعدادية لمواجهة النصر ( دورياً ) غداً الخميس.

وشهدت عدد من التدريبات اللياقية مع مدرب اللياقة البلجيكي ستيفن ثم أجرى المدرب بيسنيك هاسي تدريبات فنية للفريق طبق خلالها بعض التدريبات الخاصة لبعض اللاعبين.

من جهة ثانية طرحت إدارة الرائد تذاكر المباراة حيث حددت الأسعار كالتالي المنصة الرئيسة 500 ريال والدرجة الموحدة للأفراد والعائلات 40 ريالاً ومدرجات خلف المرمى 15 ريالاً.