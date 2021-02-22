مرات.. ولادة أول ظبي في محمية الحياة الفطرية

ضمن برنامج وطني لإعادة توطينها في المحميات

أعلنت لجنة التنمية بمحافظة مرات، اليوم الاثنين، عن ولادة أول ظبي في محمية محافظة مرات للحياة الفطرية.

وقالت اللجنة: "الحمد لله، يُمهّد ذلك إلى عودة الحياة الفطرية من جديد في موطنها الأصلي".

وعلّق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قائلاً: "‏بحمد الله وفضله، ولادة أول ظبي بمحمية الحياة الفطرية بمحافظة مرات، وذلك بعد إطلاق عدد من الكائنات الفطرية ضمن "البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية" خلال شهر ديسمبر الماضي".