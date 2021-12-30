"فلكية جدة": مثلث سماوي يزين سماء المملكة والوطن العربي فجر الجمعة

من خلال انتظام هلال القمر المتناقص وكوكب المريخ والنجم قلب العقرب

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 انتظام هلال القمر المتناقص وكوكب المريخ والنجم قلب العقرب، في مثلث سماوي يزين الأفق الشرقي.

وقال "أبو زاهرة": كان المريخ يتحرك خلف الشمس من منظورنا على الأرض لعدة أشهر، لكن أواخر ديسمبر الجاري هو الوقت المناسب لبدء مراقبة الكوكب الأحمر، حيث يتجه ليصبح في قمة لمعانه بعد عام من الآن في ديسمبر 2022.

وأضاف: قد يكون المريخ مرئيًا بصعوبة قبل شروق الشمس لكن سيساعد هلال القمر المتناقص في تحديد موقع الكوكب في آخر صباح من عام 2021، بالإضافة إلى رؤية جسم أحمر آخر يُدعى قلب العقرب، ألمع نجم في كوكبة العقرب.

وأردف: قلب العقرب هو الجسم الأحمر على يمين المريخ صباح الجمعة، وسوف يختلف المشهد بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث سيرى المتابعون هذا الحدث من زاوية مختلفة فيما يتعلق بالأفق.

وأشار "أبو زاهرة" إلى أنه من ذلك الجزء من العالم؛ يكون المريخ أقرب إلى الأفق من قلب العقرب، بينما القمر يكون يسار قلب العقرب، وبشكل عام؛ يظل الثلاثي قريبًا ومشهدًا يمكن رؤيته مع انتهاء العام.

وتابع: بسبب لون قلب العقرب الأحمر، يعتقد أحيانًا أنه المريخ، الكوكب الأحمر، بل أحيانًا يمكن أن يتفوق لمعان المريخ على قلب العقرب! لكن لم يكن الأمر كذلك في أواخر عام 2021، فالمريخ، الذي عاد لتوه من خلف الشمس كما يُرى من الأرض؛ في أضعف حالاته الآن، فهو بعيد عبر النظام الشمسي عنا، ويبلغ لمعانه (+1.5) في حين أن قلب العقرب (+1) ما يعني أنه أكثر إشراقًا بقليل.

واختتم بالقول: أنظر نحو اتجاه شروق الشمس حيث يبدأ الشفق في إضاءة السماء، حيث سيكون هلال القمر الجميل فوق الأفق، والمريخ وقلب العقرب منتظمة في مثلث سماوي مثير للفضول، وعلى الرغم من أننا نأمل في أن تكون قادرًا على رؤية المنظر بالعين المجردة؛ إلا أنه من الأفضل رؤية هذا الثلاثي من خلال المنظار.