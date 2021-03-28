الحصيلة اليومية الأقل منذ 49 يوماً.. إغلاق مسجد واحد فقط بعد ثبوت حالة كورونا بين المصلين

"الشؤون الإسلامية": وصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 49 يوماً 382 مسجداً تم فتح 373 منها

في أقل حصيلة يومية منذ 49 يوماً أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مسجداً واحداً فقط مؤقتاً في منطقة تبوك، وذلك بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 49 يوماً إلى 382 مسجداً، تمّ فتح 373 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد؛ ثلاثة بمنطقة الرياض، وأربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.