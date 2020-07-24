روسيا: 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة 800.849

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة.