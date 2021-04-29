من معالم الرياض.. مسجد قصر الشريعة التاريخي بالهياثم الذي بني قبل 104 أعوام

ويقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.. جاهز للصلاة فيه

يقع مسجد قصر الشريعة التاريخي بمدينة الهياثم غرب محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1338هـ، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق، وهو جاهز حاليًّا لإقامة الصلاة فيه.

وتحديدًا يقع مسجد قصر الشريعة بمدينة الهياثم، ويبعد نحو 3 كم جنوب شرق المدينة، ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه مبني من خشب الأثل وسعف النخيل.

وتبلغ مساحة المسجد الحالية (314م2)، ويتسع لنحو (90) مصليًا، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (6.35*14.42م) وسرحة (14.70*7م) وخلوة (5.60*14.65م).

ويضم المسجد بعد تطويره في وقتنا الحالي بيت الصلاة والسرحة والخلوة ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء، وتبلغ مساحته (371م2)، ويتسع لـ(150) مصليًا.

ويعد المسجد من أبرز المباني التراثية بمدينة الهياثم، وترجع الأهمية التاريخية له؛ كونه يتبع لقصر الشريعة المكون من كلٍّ من: قصر سعود الكبير، وقصر البجادي.

وكان إنشاء المسجد والمنطقة المحيطة به في عهد الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - بعد أن تأسست البلدة القديمة بالهياثم عام 1338هـ؛ حيث كانت الهياثم موطنًا للعديد من الأسر القديمة.

ومسجد قصر الشريعة التاريخي بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة، يعد منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات، وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم.