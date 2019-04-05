كليات الأفلاج تعتلي عرش المبادرات والأبحاث بجامعة الأمير سطام

فيما رعى "الحامد" ختام الملتقى العلمي الـ3 الذي أقامته عمادة الطلاب

حققت كليات الأفلاج مراكز متقدمة في مسابقات الملتقى العلمي الثالث على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز؛ حيث فازت كليات الأفلاج بالمراكز الأولى في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية والمبادرات التطوعية ومسار الأفكار الريادية ومحور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وتُوّجت كليات الجامعة بالأفلاج بثلاثة مراكز أولى في مسابقات الملتقى العلمي الثالث التي تقيمه جامعة الأمير سطام على مستوى كلياتها بعدد من المحافظات؛ حيث حصل الطالب عبدالهادي مدعث العمار على المركز الأول على مستوى الجامعة في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية في مسار الأبحاث العامة، وحصل الطالبان بكر البكر وعبدالرحمن الزير على المركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

كما فاز الطالب ناهض هجرس الصخابرة، والطالب فهد حشان النتيفات، بالمركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار الأفكار الريادية للمبادرات التطوعية؛ فيما حقق الطالب عبدالهادي مدعث الدوسري المركز الثاني في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وفي شطر الطالبات حصلت الطالبتان آلا مبارك آل شريدة، ومهية عبيد آل وحيد، على المركز الأول في محور الأبحاث العلمية مسار الأبحاث الأساسية والهندسية.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، قد رعى، أمس الخميس، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى العلمي الثالث الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بمسرح إدارة الجامعة في المدينة الجامعية بمحافظة الخرج.