فلسطين .. "كورونا" ينهي حياة "ثمانيني" و"ستينية"

إصابة 536 شخصاً جديداً

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا في محافظة بيت لحم، ومواطن (88 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل.

وبينت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 255 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 65 إصابة فيما سجلت 36 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) بلغ 28.974 إصابة تعافى منها 19.479، فيما بلغت حالات الوفاة 166 حالة.