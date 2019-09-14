"بلدي الرياض" يلتقي مسؤولي "إجادة" لعرض شكاوى وملاحظات المواطنين

"العريدي": أهمية وجود دليل بالاشتراطات لتلافي وقوع المخالفات بالمنشآت

يلتقي المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي بمقر إدارة صحة البيئة مسؤولي برنامج إجادة؛ إذ يحمل المجلس ملفًّا، يتضمن ملاحظات المواطنين والأعضاء حول الدور الرقابي لبرنامج إجادة، ومستوى التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة تلك الأنشطة.

وقال رئيس المجلس خالد العريدي إن المجال لا يزال متاحًا لتلقي ملاحظات المواطنين حول البرنامج على إيميل المجلس info@rmc.gov.sa، وتضمينها التقرير الخاص باللقاء.

وأوضح "العريدي" أن هذا اللقاء يعد الثاني خلال مدة قصيرة لمتابعة نتائج البرنامج الذي تشرف عليه الأمانة، وأثره في تفعيل الدور الرقابي على المنشآت، ولاسيما المنشآت الصحية.

كما أكد أهمية وجود دليل لتعريف أصحاب المنشآت بالاشتراطات المحددة لكل منشأة؛ حتى يصبح أصحاب المنشآت على معرفة بها لتلافي وقوع المخالفات.