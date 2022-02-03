القبض على شخصين نفّذا عملية سطو على محل وسرقة كابلات كهربائية في القصيم

الشرطة: جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن ومقيم من القبائل النازحة نفذا عملية سطو على محل بعد كسر الأقفال الخارجية وسرقة كابلات كهربائية من أحد المواقع.

وجرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.