أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

دعا لاتباع التعليمات الصحية والأمنية

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة للقيادة الحكيمة عقب صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها من غدٍ الأحد، داعيًا الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية.



