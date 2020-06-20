أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

دعا لاتباع التعليمات الصحية والأمنية

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة للقيادة الحكيمة عقب صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها من غدٍ الأحد، داعيًا الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية.


7

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 06:44 PM

دعا لاتباع التعليمات الصحية والأمنية

أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

عبدالله الراجحي

جدة

6 6,860

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة للقيادة الحكيمة عقب صدور الموافقة الكريمة على عودة الحياة لطبيعتها من غدٍ الأحد، داعيًا الجميع لاتباع التعليمات الصحية والأمنية.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020