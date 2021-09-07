انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا

تعقد في أنقرة وتستمر لمدة يومين

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين تركيا ومصر، بمشاركة وفدين يرأسهما نائب وزير الخارجية التركي ونظيره المصري.

وتستمر المحادثات، التي تأتي امتداداً للمحادثات التي عقدت في القاهرة في مايو الماضي، يومين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية قبل يومين أن زيارة مساعد وزيرها حمدي لوزا، تأتي استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية.

وبيّنت أن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا يُنتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية.