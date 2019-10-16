جازان.. انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الفكري النسائي الأول

تحت شعار: "أمننا في سلامة فكرنا" ويستهدف 6 آلاف مشاركة

تشهد منطقة جازان، مساء اليوم، انطلاق فعاليات ملتقى الأمن الفكري النسائي الأول، تحت شعار: "أمننا في سلامة فكرنا".

وتنظم الملتقى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويعقد في القاعة الرئيسة بمقر فرع الوزارة بالمنطقة، بمشاركة نخبة من الداعيات المميزات والمختصات في مجال الأمن الفكري.

ويستهدف الملتقى الذي يرعاه وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكثر من ستة آلاف مشاركة، من الداعيات المتعاونات والمشرفات والمدرسات في دور التحفيظ والطالبات وعامة النساء، وذلك من خلال 102 دار لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة جازان.

وينطلق الملتقى بندوة علمية بعنوان: "الأمن الفكري أمن للوطن والمواطن"، تقدمها الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي, وهاجر بنت زيد المدخلي, بعد صلاة المغرب.

وينظم يوم الخميس، ندوة علمية بعنوان: "دور الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة", تقدمها عائشة بنت محمد عكور, وأحلام بنت محمد النجمي, بعد صلاة المغرب.

كما ينظم الملتقى دورتين تدريبيتين خلال المدة نفسها؛ حيث تنطلق الأولى بعنوان: "الإلقاء الفعال"، وتلقيها الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي, كما تلقي أمل بنت عبدالرحمن البريدي الدورة التدريبية الثانية، بعنوان: "الحوار الفكري"، من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساءً.

ودعت الوزارة الأخوات للحضور والمشاركة في الملتقى عبر الروابط: https://cutt.us/gvSBk ، وhttps://forms.gle/qRpZCgHMstMU5i257.

كما نوهت إلى حصول المشاركات على شهادات وجوائز وهدايا خلال الملتقى.

يذكر أن ملتقى الأمن الفكري، بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار حرصه على تفعيل مشاركة الداعيات المؤهلات؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال؛ لحماية المجتمع من الأفكار الضالة، والجماعات المنحرفة.