"الدعدي" إلى رتبة رئيس رقباء بمرور مكة

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي؛ رئيس رقباء تركي الدعدي؛ رتبته الجديدة بعد صدور القرار بترقيته.

وعبّر "الدعدي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة، داعيًا الله - عز وجل- أن تكون حافزًا له لبذل المزيد من العمل في خدمة الدين والمليك والوطن.